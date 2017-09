Depois do violento acidente sofrido em Barcelona no passado dia 6, durante os testes que a Honda realizou no circuito de Barcelona, Tiago Monteiro teve alta médica esta sexta-feira e já está em casa, no Porto.O piloto português vai enfrentar agora um programa intenso e específico de preparação física para recuperar desta paragem forçada, de forma a estar totalmente recuperado para próxima prova do WTCC, que se realiza a 14 e 15 de outubro e onde Tiago Monteiro defende o primeiro lugar do Mundial."Tiago Monteiro, a sua família e a Honda, agradecem a todos quanto ajudaram o Tiago neste período mais complicado como também a todos aqueles que mostraram o seu apoio numa recuperação célere", pode ler-se na nota divulgada pela assessoria de comunicação do piloto português.