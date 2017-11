Continuar a ler

O piloto sofreu um violento acidente em 7 de setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC, que chegou a liderar.



Não obstante, o português vai acompanhar no Qatar a última jornada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismos, em apoio aos seus companheiros de equipa, sobretudo Norbert Michelisz, que é actualmente segundo classificado no campeonato e poderá chegar ao título.



"Fico triste por não poder competir, mas, ao mesmo tempo, empolgado com a hipótese de o Norbi e a Honda se sagrarem campeões do mundo. Já que eu não posso lutar por esse título, é sempre bom saber que o mesmo pode ficar na casa da Honda. Por isso, não poderia assistir a esta prova à distância, pois pode tratar-se de um fim de semana histórico para a equipa", disse.



O português está agora no quarto lugar, a 55,5 pontos do líder, o sueco Thed Bjork (Volvo), à entrada para o Grande Prémio do Qatar, o último da temporada, de 30 de novembro a 1 de dezembro. O piloto sofreu um violento acidente em 7 de setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, tendo falhado as três últimas provas do Mundial de WTCC, que chegou a liderar.Não obstante, o português vai acompanhar no Qatar a última jornada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismos, em apoio aos seus companheiros de equipa, sobretudo Norbert Michelisz, que é actualmente segundo classificado no campeonato e poderá chegar ao título."Fico triste por não poder competir, mas, ao mesmo tempo, empolgado com a hipótese de o Norbi e a Honda se sagrarem campeões do mundo. Já que eu não posso lutar por esse título, é sempre bom saber que o mesmo pode ficar na casa da Honda. Por isso, não poderia assistir a esta prova à distância, pois pode tratar-se de um fim de semana histórico para a equipa", disse.O português está agora no quarto lugar, a 55,5 pontos do líder, o sueco Thed Bjork (Volvo), à entrada para o Grande Prémio do Qatar, o último da temporada, de 30 de novembro a 1 de dezembro.

O português Tiago Monteiro (Honda Civic) disse esta quinta-feira esperar estar "em plena forma no início da próxima época", depois do acidente que o impedirá de participar na etapa do Qatar do mundial de carros de turismo (WTCC)."Numa profissão como esta, com riscos elevados, só uma recuperação a 100 por cento permite voltar a competir. É nesse sentido que trabalho todos os dias. Continuo com um programa intenso de tratamentos e treinos que espero me deixem em plena forma no início da próxima época. Todos os dias sinto progressos e cada vez mais apto", disse Tiago Monteiro, citado em comunicado pela sua assessoria de imprensa.

Autor: Lusa