Tiago Monteiro promete cautela no regresso ao circuito de Nürburgring para a etapa alemã do WTCC. O acidente do ano passado pode ter ficado para trás, mas apenas veio concluir que no ‘inferno verde’ todo o cuidado é pouco. Mais ainda quando os pneus não ajudam. Foram vários os pilotos que sofreram furos - o Honda de Norbert Michelisz chegou mesmo a sair de pista - o que deixa o piloto preocupado. "Há realmente um problema com os pneus. Estamos cada vez com menos agressividade de afinação e continua a haver problemas", lamentou a Record. A estratégia para a qualificação da prova de domingo será, por isso, traiçoeira.Os Honda vão competir num nível muito menos agressivo. Apesar do desejo de vencer, Tiago garante ter outra prioridade. "Prefiro acabar a corrida do que marcar zero pontos com um acidente". "Não podemos arriscar assim tanto", frisou, explicando que a estratégia será difícil de gerir. "Será complicado. A afinação do carro vai ter um papel crucial, pois se for feita de forma menos agressiva faz com que percamos performance em pista. É preciso encontrar um meio-termo", concluiu.

Autor: Alexandra Beny