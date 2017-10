Continuar a ler

Tiago Monteiro sofreu um violento acidente em 7 de setembro, numa sessão de testes da Honda, em Barcelona, e, depois de gorada a expetativa de regressar na China, no próximo fim de semana, disse alimentar a esperança de voltar no Japão, entre 27 e 29 de outubro.



"Não vou baixar os braços, vou continuar a fazer todos os tratamentos aconselhados pelos médicos e esperar que o meu corpo continue a progredir como até agora", frisou.



O português lidera o Mundial de WTCC com 200 pontos, mais 12 do que o sueco Thed Bjork (Volvo S60), segundo classificado, e mais 29 do que o húngaro Norbert Michelisz (Honda Civic), após seis etapas.



"O edema cerebral resultante do acidente, que infelizmente ainda não desapareceu por completo, assim como ligeiras limitações em termos de visão e algumas dores cervicais foram determinantes para que a equipa médica que acompanha Tiago Monteiro tivesse decidido que para o seu bem pessoal se mantivesse em Portugal e continuasse o seu programa de recuperação", explicou a sua assessoria.



Na prova chinesa, a disputar em Ningbo, no próximo fim de semana, Tiago Monteiro vai ser substituído pelo italiano Gabriele Tarquini, seu antigo companheiro de equipa.



O português Tiago Monteiro (Honda Civic) foi aconselhado a não alinhar na etapa da China do campeonato do mundo de carros de turismo (WTCC), que lidera, na sequência do acidente que sofreu há um mês em Barcelona."Não era isto que queria ouvir por parte dos médicos, não queria de todo falhar esta prova e fiz tudo o que estava ao meu alcance para recuperar. Mas o corpo humano é assim mesmo, tem o seu tempo e as suas limitações e entendo que mais importante que tudo o resto é o meu estado de saúde. Vou falhar esta prova, mas espero poder alinhar na outra", afirmou Tiago Monteiro, citado pela sua assessoria de comunicação.

Autor: Lusa