Tiago Monteiro, de 40 anos, vai manter o húngaro Norbert Michelisz, de 32, como companheiro numa equipa que vê chegar o japonês Ryo Michigami, de 43."O Norbert é um excelente piloto e acredito que o bom trabalho que desenvolvemos em parceria vai continuar daqui para a frente. Ao Ryo desejo-lhe os maiores sucessos sabendo que a sua experiência profissional o ajudará a integrar-se e a chegar longe. O importante é que estejamos unidos e a trabalhar no mesmo sentido para que a equipa alcance as suas metas: o título de construtores", disse Tiago MonteiroÀ sua assessoria de imprensa, falou também de um inverno de trabalho árduo depois de um 2016 da Honda "ao seu melhor nível", acreditando que a equipa está "no caminho certo para chegar ao ambicionado título"."É um enorme privilégio continuar a competir pela Honda. Estou muito entusiasmado. Cheguei à equipa em 2012 e em 2016 finalmente conseguimos estar na discussão do título que foi verdadeiramente importante para a equipa e para mim", congratulou-se.A época de 2016 foi a melhor de sempre de Tiago Monteiro no WTCC depois do terceiro lugar final nas contas do Campeonato e de ter somado pódios e vitórias ao longo de toda a época.A primeira prova do WTCC decorre de 7 a 9 de abril em Marrocos, num evento de 10 etapas e que passa em Vila Real de 23 a 25 de junho.