Tiago Monteiro, que sofreu o acidente a 7 de setembro durante os testes da Honda, em Barcelona, mostra-se convicto de que regressará às pistas na China.



"Foram semanas difíceis e intensas, mas mantenho o foco de estar à partida das corridas da China. Agradeço a ainda a todos o apoio que me tem sendo dirigido numa fase mais complicada", disse.



Tiago Monteiro lidera o WTCC com 200 pontos, mais 12 do que o sueco Thed Bjork e mais 29 do que o húngaro Norbert Michelisz, segundo e terceiro, respetivamente.



A competição, que engloba 10 provas, uma das quais disputada em Portugal está parada desde 16 de julho, data em que se disputou a prova de Termas de rio Hondo, na Argentina.

O piloto português Tiago Monteiro garantiu esta sexta-feira que está a recuperar bem do acidente sofrido em setembro e admite voltar às provas do Mundial de Carros de Turismo (WTCC), no fim de semana de 14 e 15 de outubro."Estou confiante na recuperação e de tudo tenho feito para estar o mais apto possível. Mas também sei que a decisão final será dos médicos que me têm acompanhado e que são excecionais. Por isso, vou continuar o trabalho que tenho feito e acreditar que o meu corpo respondeu da melhor forma aos tratamentos a que me tenho submetido", afirmou o piloto em comunicado.

Autor: Lusa