Ausente das pistas desde o violento acidente sofrido em setembro do Circuito da Catalunha, em Barcelona, Tiago Monteiro também não vai participar na jornada do WTCC, em Macau, agendada para o fim de semana de 18 e 19 de novembro. É que o piloto português da Honda foi aconselhado pelos médicos que o acompanham a permanecer em Portugal, seguindo o plano de recuperação física.Recorde-se que Tiago Monteiro liderava o Mundial quando o acidente aconteceu e ocupa atualmente quarto posto no campeonato depois de não ter alinhado nas duas últimas prova, na China e no Japão. E apesar de admitir que está triste por não poder correr em Macau, o piloto portuense lembrou que o mais importante é recuperar da melhor forma. Assim, será o argentino Esteban Guerrieri a substituir Tiago ao volante do seu Honda Civic."Não escondo a desilusão de não poder continuar a lutar pelo título no WTCC em Macau. O Circuito da Guia é um dos mais desafiantes e uma das pistas de que mais gosto. Sinto-me preparado para voltar e encontro-me fisicamente capaz, no entanto, o risco de um segundo impacto poderia ser desastroso para o meu corpo, pelo que é necessário esperar um pouco mais. Não há palavras para descrever a frustração de ver o título escapar-me. Mas, neste momento, a única coisa que posso fazer é continuar a treinar para finalmente estar apto a disputar a última jornada no Qatar e ajudar a Honda a chegar ao título", adiantou Monteiro.