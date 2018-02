Vão sendo apresentadas, a conta-gotas, as máquinas dos diversos construtores para atacarem o Mundial de Fórmula 1, que arranca a 25 de março. A Renault deu a conhecer o arrojado RS18, carro com que vai tentar dar espetáculo nas várias pistas internacionais... mas o destaque vai mesmo para a Alfa Romeo. Após 33 anos de ausência, os italianos estão de volta à prova mais mediática do mundo automobilístico.Este saudoso regresso deve-se a uma parceria feita com a Ferrari e com os suíços da Sauber, o que incluirá uma nuance de cooperação estratégica, comercial e tecnológica, bem como troca de know-how técnico. A equipa passa a denominar-se Alfa Romeo Sauber F1 Team e o monolugar C37, que será pilotado por Marcus Ericsson e Charles Leclerc, terá o motor do fabricante Ferrari.Tudo mudanças e novidades que auguram um futuro risonho. "O conceito do carro é muito diferente do C36. A aerodinâmica mudou consideravelmente e o C37 tem diversos novos recursos em comparação com o chassis do ano passado. Estamos otimistas que nos ofereça mais oportunidades e que isso nos ajude a subir alguns lugares ao longo do próximo Mundial. Estamos certos de que o novo conceito dá-nos mais oportunidades e vai ajudar-nos a fazer melhorias durante a época. O motor Ferrari também nos dará um grande impulso em termos de performance", afirmou o diretor técnico da equipa, o alemão Jorg Zander.Motores Renault já aquecemTambém a Renault apresentou a sua ‘arma’ para a temporada de 2018. A marca francesa quer começar a beliscar os calcanhares aos grandes favoritos e conta com a dupla Nico Hulkenberg e Carlos Sainz para pilotar da melhor maneira o irreverente RS18, que sofreu remodelações à altura da responsabilidade. "O nosso principal objetivo é mostrar o nosso progresso contínuo através dos resultados. Queremos poder mostrar a nossa evolução em todos os domínios: unidade de potência, chassis, funcionamento da equipa e pilotos", referiu Cyril Abiteboul, diretora geral da Renault Racing.

Autor: Daniel Monteiro