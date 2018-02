Continuar a ler

Alonso partilhou o sucedido no seu twitter, publicando uma fotografia do ‘vampiro’ no seu quarto, fazendo acompanhá-la por uma descrição: "6h10. Controlo Antidoping", referiu na rede social.

Isto é uma prática corrente, pois, segundo a Agência Mundial Antidoping, todos os desportistas de alta competição têm que dar informações do seu paradeiro para serem submetidos a estes controlos quando necessário.



Deitar cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer... a menos que seja para fazer um controlo antidoping. Aí a história já é outra. O espanhol Fernando Alonso foi acordado por volta das seis da manhã por um técnico do controlo antidoping - os denominados ‘vampiros’ -, para ser sujeito a um controlo antidoping surpresa. Uma situação sempre desconfortável para qualquer desportista e que perdurará na memória do piloto de Fórmula 1.E o curioso desta história é que o ‘vampiro’ poderia ter esperado para abordar o espanhol na sua residência mas não, preferiu viajar até Portugal e pôr em prática o efeito surpresa. O piloto da McLaren, que já se sagrou duas vezes campeão mundial de Fórmula 1 (2005 e 2006), esteve três dias em Portimão a testar com a Toyota, pois vai cumprir várias provas do Mundial de Resistência ao serviço da construtora japonesa.

Autor: Daniel Monteiro