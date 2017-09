Segundo a publicação ‘Business & Sport’, o espanhol Fernando Alonso é o piloto no ativo que mais dinheiro ganhou na carreira, acumulando 280,1 milhões de euros em 17 temporadas, onde correu pela Minardi, Renault, Ferrari e McLaren, tendo conquistado dois títulos mundiais. Apenas o alemão Michel Schumacher, sete vezes campeão mundial, mas já retirado e em recuperação de um acidente, ganhou mais do que Alonso, ao somar na sua conta bancária 321,8 milhões de euros. Mas o asturiano, perto de renovar com a McLaren, pode ultrapassar em breve o registo do germânico, visto que aufere 29,3 milhões por temporada.Outros campeões mundiais, como o finlandês Kimi Raikkonen (270,2), os britânicos Lewis Hamilton (183,9) e Jenson Button (157), o alemão Sebastian Vettel (131,2), o canadiano Jacques Villeneuve (92), o alemão Nico Rosberg (73,2), o brasileiro Ayrton Senna (61) e o francês Alain Prost (59,6) completam o top 10 desta lista.