"É com grande tristeza que anunciamos a morte de nosso marido e pai, John Surtees. Faleceu pacificamente, com a esposa Jane e as filhas Leonora e Edwina ao seu lado", referiu a família num comunicado divulgado nas redes sociais.De acordo com a família do antigo piloto britânico, John Surtees foi internado no St. Georges Hospital, em Londres, em fevereiro, com problemas respiratórios, e, após um curto período de tratamento intensivo, morreu esta tarde."Ele constitui um exemplo muito real de alguém que se levava ao limite e que continuava lutando até o fim", refere ainda a nota, realçando as suas qualidades de "marido, pai, amante do desporto automóvel e um verdadeiro exemplo de desportista".