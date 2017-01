Continuar a ler

Bottas é o eleito da Mercedes para suceder a Nico Rosberg que anunciou a retirada poucos dias depois de ter conquistado o título de 2016. O finlandês formará dupla com o britânico Lewis Hamilton. "Mal o Nico [Rosberg anunciou a retirada que sabia que o telefonema de Toto Wolff [presidente executivo da Mercedes] ia chegar a qualquer momento. Sabia que ele admira o talento de Valtteri. Não queremos dificultar a vida a um piloto que tem a oportunidade de sair para uma equipa que tem um carro que ganha corridas e títulos", salientou a dirigente da escuderia britânica, revelando ainda que em 2015 recusou negociar a saída do finlandês com a Ferrari."Em breve faremos o anúncio, pois os testes estão à porta e queremos saber quem vai pilotar o nosso carro", encerrou, não confirmando o nome de Felipe Massa, brasileiro que se retirou ao serviço da Williams no final da temporada e deverá agora regressar para formar dupla com o 'rookie' canadiano Lance Stroll.

A diretora em exercício da Williams revelou que a transferência de Valtteri Bottas para a Mercedes está prestes a ser concretizada depois das duas escuderias terem conseguido avançar bastante nas negociações nos últimos dias de 2016. Todavia, Claire Williams negou que a agilização do processo tenha algo que ver com o facto da escuderia de Grove ter um contrato de fornecimento de unidades motriz com o construtor alemão."Só porque somos um cliente da Mercedes, basta que eles peguem no telefone que nós dizemos, 'tudo bem'? Quem me conhece sabe que eu não sou de 'tudo bem' quando alguém me telefona a pedir alguma coisa. Pagamos pelos nossos motores e pagamos dentro dos prazos, por isso a Mercedes não tem qualquer direito de chegar e dizer, 'agora têm de libertar este piloto para nós'. Se tivesse decidido que o Valtteri ficava, então a Mercedes só poderia dizer, 'sem problema, obrigado por terem refletido sobre o assunto", adiantou Williams à 'Autosport', sustentando que em 2015 recusou negociar a saída do finlandês com a Ferrari.