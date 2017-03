Continuar a ler

O melhor tempo estabelecido na que é a primeira bateria de testes para a temporada 2017 estava nas mãos de Kimi Räikkönen (Ferrari), que terça-feira rodou em 1m20s960 (oficial), com pneus macios no SF70-H.



Tempos do 3.º dia de testes (manhã):



1. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1m19s705 (75 voltas)

2. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1m21s153 (48)

3. Jolyan Palmer (Grã-Bretanha), Renault, 1m21s396 (51)

4. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:21.609 (69)

5. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1m:21.824 (54)

6. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1m22s351 (55)

7. Alfonso Celis (México), Force India-Mercedes, 1m23s781 (39)

8. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1m23s834 (28)

9. Daniil Kvyat (Rússia), Toro Rosso-Renault, 1m23s952 (31)

10. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1m25s133 (27)

11. Carlos Sainz Jr. (Espanha), Toro Rosso-Renault, - (1)

A manhã do terceiro dia de testes de pré-temporada, esta quarta-feira no Circuito da Catalunha, fica marcada por um tempo 'bombástico' assinado por Valtteri Bottas, que bateu por duas vezes o recorde da volta mais rápida no Circuito da Catalunha, com a atual configuração (chicane incluida).Com pneus ultramacios instalados no W08, o piloto finlandês da Mercedes, sucessor de Nico Rosberg, rodou em 1m19s705 (oficioso) - também fez 1m19s838, com supermacios -, pulverizando o registo da 'pole-postion' do GP de Espanha de 2010, obtido pelo australiano Mark Webber (Red Bull-Renault): 1m19s995.