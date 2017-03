Continuar a ler

Bottas, que tinha o melhor registo anterior - 1m19s705, obtido na quarta-feira da semana passada, com pneus ultra-macios instalados no W08 - tirou agora proveito do composto super-macio da Pirelli ficando à frente de Felipe Massa, que voltou a surpreender aos comandos do Williams-Mercedes (ultra-macios), ficando a 0s177, e do finlandês Kimi Räikkönen, que rodou pouco no Ferrari (34 voltas, macios) e longe do tempo do compatriota da Mercedes.



Tempos da manhã do 2.º dia da 2.ª ronda de testes de pré-temporada:



1. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes (pneus super-macios), 1m19s310 (68 voltas)

2. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes (ultra-macios), 1m19s487, a 0s177 (63)

3. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari (macios), 1m20s406, a 1s096 (34)

4. Max Verstappen (Holanda), red Bull-TAG Heuer (macios), 1m20s432, a 1s122 (34)

5. Nivco Hülkenberg (Alemanha), Renault (super-macios) 1m21s213, a 1s903 (57)

6. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes (super-macios), 1m21s297, a 1s987 (49)

7. Carlos Sainz Jr. (Espanha), Toro Rosso-Renault (macios), 1m21s872, a 2s562 (42)

8. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari (macios), 1m22s428, a 3s118 (50)

9. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari (Macios), 1m23s000, a 3s690 (55)

10. Fernando Alonso (Espanha), Mclaren-Honda (Macios), 1m23s041, a 3.731 (27)

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) estabeleceu na manhã desta quarta-feira um novo melhor registo global para os testes de pré-temporada no Circuito da Catalunha, palco do GP de Espanha, com uma volta em 1m19s310, tirando mais de cinco segundos ao tempo da pole-position de 2015 (1m24s681), estabelecido por Nico Rosberg, seu antecessor na escuderia do construtor alemão.Esse era um marco que a FIA tinha estabelecido quando avaliou o impacto das novas regras sobre a competição, o qual acabou atingido logo no sexto dia de testes, segundo dia da segunda ronda em Barcelona.

Autor: António Espanhol