"Esta vitória foi importantíssima para mim, sobretudo depois de todas as dificuldades por que passei na segunda metade do ano (...) Trabalhei muito empenhadamente e felizmente esta semana tudo me correu bem. Estou muito satisfeito por poder acabar assim a temporada", afirmou, no final da última prova do Mundial em 2017."Este ano acabei em terceiro no Mundial. Espero na próxima temporada poder fazer melhor e acabar mais acima", indicou.Já o campeão de 2017 Lewis Hamilton, também da Mercedes, afirmou que Bottas fez "um excelente trabalho" no circuito dos Emirados Árabes Unidos.Sebastian Vettel, que terminou hoje em terceiro lugar, admitiu ter sido incapaz de acompanhar o ritmo que Bottas imprimiu na corrida, felicitando Hamilton pela conquista do campeonato -- "ele foi o melhor. Detesto ter de o admitir, mas ele merece-o", disse.Lewis Hamilton concluiu o campeonato com 363 pontos, tendo o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), hoje terceiro classificado, sido segundo com 317, enquanto Bottas fechou o pódio com 305.Hamilton já tinha assegurado matematicamente, em 29 de outubro, na Cidade do México, o seu quarto Mundial de Fórmula 1, apesar de ter sido apenas nono na capital mexicana.O piloto britânico, que já tinha arrebatado o Mundial em 2008, 2014 e 2015, igualou os quatro títulos do francês Alain Prost e do alemão Sebastian Vettel, ficando apenas atrás do alemão Michael Schumacher (sete) e do argentino Juan Manuel Fangio (cinco).O Grande Prémio de Abu Dhabi marca ainda a última prova de Fórmula 1 para piloto brasileiro Felipe Massa (Williams), de 36 anos, que recentemente tinha anunciado a sua decisão de pôr termo em definitivo no final da atual temporada à sua carreira na categoria rainha do automobilismo.Na Fórmula 1, Massa nunca chegou a ser campeão, tendo estado próximo de o conseguir no final da temporada de 2008 -- na última volta do Grande Prémio do Brasil, o último da temporada, Hamilton ultrapassou o alemão Timo Glock e subiu à quinta posição, relegando o brasileiro para o segundo lugar do campeonato por apenas um ponto.A Williams ainda não anunciou quem substituirá Massa na próxima temporada, com o nome do polaco Robert Kubica a ser apontado como uma forte possibilidade.