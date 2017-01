Continuar a ler

O objetivo é que a corrida seja realizada sem prejuízo do já existente Grande Prémio dos Estados Unidos, realizado no Texas, numa de quatro cidades: Nova Iorque, Los Angeles, Miami ou Las Vegas.Quanto ao GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, o norte-americano assegurou à BBC que a prova está "garantida", uma vez que "o desporto nasceu na Europa ocidental"."Queremos que continue a crescer e estamos a entender a dinâmica existente", explicou o líder da F1, que revelou estar a procurar "novas formas de fazer com que estes eventos sejam ainda maiores e melhores".A prova é presença constante no calendário da Fórmula 1 desde 1950 e existe um acordo com a competição, desde 2010, para aí se manter até 2027.Os diretores do circuito revelaram a 13 de janeiro a existência de negociações com o Governo britânico para suportar as dificuldades financeiras e manter a prova no calendário para lá de 2019, ano em que pode ser ativada uma cláusula de rescisão do acordo.Carey assumiu o cargo depois do afastamento do milionário Bernie Ecclestone, que liderava a F1 há quatro décadas e agora é presidente honorário, assegurando o regresso do britânico Ross Brawn à organização, depois de quatro anos de ausência.O britânico afirmou a vontade da Liberty em "manter as tradições e os valores da F1", aliados à "emoção" dos novos circuitos.A Liberty Media concluiu a 23 de janeiro o processo de aquisição dos direitos do Campeonato do Mundo de Fórmula, num negócio avaliado em oito mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros).