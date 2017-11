Continuar a ler

A Ferrari é o único construtor que está na Fórmula 1 desde a primeira edição do campeonato, em 1950, mas Ecclestone acredita que a marca italiana pode mesmo sair caso se confirmem os cenários previstos, admitindo perceber e até apoiar esta posição.



Bernie Ecclestone deixou o aviso: a Ferrari pode abandonar a Fórmula 1. Em causa estão as alterações pensadas pela Liberty Media para o futuro da modalidade, nomeadamente as motorizações e a questão do limite de gastos."Se eles não conseguirem ganhar, vão tentar mudar o regulamento. Se o regulamento caminhar na direção que eles acreditam que vá trazer dificuldades e não puderem manter o investimento, então a Ferrari vai sair", referiu o antigo patrão da F1, em declarações reproduzidas pelo Globo Esporte.

Autor: Luís Miroto Simões