"Dizem sempre a mesma coisa. Provavelmente pensam que me fazem feliz com isso, mas não: 'Ele fez um super-trabalho, mas tempos de seguir em frente', dizem - e até pode ser que estejam certos", acrescentou Ecclestone, que foi substituído no cargo pelo norte-americano Chase Carey:"Se fiquei chateado quando a Liberty pediu para que me afastasse? Não. Vejo isso como quando alguém compra um carro e quer conduzi-lo. Fiquei um pouco decepcionado porque antes de assumirem o controlo pediram-me para ficar três anos. E eu disse que, desde que fosse o mais adequado e competente [para o cargo] que sim, que ficaria. Assim, fiquei um pouco surpreendido no dia seguinte ao negócio [da venda] ser fechado por pedirem para sair, porque o Chase queria ser o diretor-executivo. Chase fez isso cara-a-cara."