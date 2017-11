Continuar a ler

O mesmo amigo contou ao jornal 'Bunte' que a família não perdeu a esperança de recuperar o antigo piloto: "Corinna e as crianças ainda esperam por um milagre da Medicina".Schumacher esquiava nos Alpes em dezembro de 2013 quando sofreu uma queda e bateu com a cabeça numa rocha. O antigo piloto, sete vezes campeão mundial, esteve em coma induzido durante alguns meses, sendo depois transferido para uma casa na Suíça, onde é acompanhado diariamente por uma equipa médica.O brasileiro Felipe Massa, que foi colega de Schumacher na Ferrari, confirmou ao canal SporTV conhecer o estado clínico do amigo, mas não quis alongar-se."A família prefere que fique entre eles. Eu sei como ele está, tenho essa informação. Mas a família é que tem de passar a informação, é a família que tem de dizer como ele está. Continuo a torcer por ele, pela sua recuperação, para, quem sabe, aparecer e ver um carro de corrida", afirmou Massa.