Felipe Massa, de 36 anos, tinha já anunciado em setembro do ano passado o abandono da competição no final da temporada, mas acabaria por, a pedido da Williams, permanecer mais uma temporada depois da transferência do seu colega de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, para a Mercedes.Na Fórmula 1, Massa nunca chegou a ser campeão, tendo estado próximo de o conseguir no final da temporada de 2008 -- na última volta do Grande Prémio do Brasil, o último da temporada, inglês Lewis Hamilton ultrapassou o alemão Timo Glock e subiu à quinta posição, relegando o brasileiro para o segundo lugar do campeonato por apenas um ponto.Ao volante do Williams, o brasileiro participará nos dois últimos grandes prémios da temporada -- Brasil, em 12 de novembro, e Abu Dhabi, em 26 de novembro -, totalizando 15 temporadas na modalidade 'rainha' do automobilismo, com 268 grandes prémios disputados.Massa, que na Fórmula 1 passou também pela Sauber e pela Ferrari e está atualmente no 11.° lugar do campeonato, iniciou a carreira nos 'karts', há 27 anos.Ao longo da sua carreira na Fórmula 1, o piloto brasileiro venceu 11 corridas e subiu 41 vezes ao pódio.Com isto, fica aberta uma vaga para a próxima época, com Robert Kubica e Paul di Resta a serem os candidatos mais fortes para o lugar deixado vago por Massa.