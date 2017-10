Continuar a ler

Alonso, campeão do mundo de F1 em 2005 e 2006, aponta a corrida de Daytona como "a mais icónica do panorama de resistência norte-americano e uma das melhores a nivel mundial" e que a participação faz parte do desejo de ser "um piloto completo"."A experiência vai ajudar-me na preparação para qualquer outra corrida de resistência em que possa participar", disse o piloto de 36 anos, em declarações ao sítio oficial da equipa na Internet.O espanhol, que participou este ano nas 500 Milhas de Indianápolis, tem falado várias vezes do desejo de tentar conquistar a 'Tripla Coroa' do automobilismo, composta pelas 'Indy500', pelas 24 Horas de Le Mans e pelo Grande Prémio do Mónaco, que já venceu em 2006 e 2007.Em 2017, as 24 Horas de Daytona foram vencidas pela equipa Wayne Taylor Racing, com os norte-americanos Ricky Taylor, Jordan Taylor e Jeff Gordon, além do italiano Max Angelelli.Em segundo lugar ficou a Mustang, com os portugueses Filipe Albuquerque, que em 2018 também vai correr na United Motorsports, e João Barbosa, ao lado do brasileiro Christian Fittipaldi.