"Estamos todos preparados menos a Honda", sentenciou o piloto, de 35 anos, no final da sessão em que voltou a ter problemas, devido à falta de "potência e fiabilidade" do engenho.O piloto espanhol acrescentou: "Vamos ao GP da Austrália sem estar preparados como o resto das escuderias. A equipa está toda a postos para ganhar menos a Honda".O espanhol espera agora que "algumas decisões de cima" possam apoiar a equipa para que possam "ser competitivos" na primeira prova do ano, a 27 de março, em Melbourne."Tenho esperança de que consigamos mais fiabilidade e potência para a Austrália. Para isso temos de ajudar a Honda no que pudermos", considerou, dizendo ainda que se sente "frustrado" pelos problemas e pela ausência de um salto qualitativo para a nova temporada, depois de ter terminado 2016 na 10.ª posição do Mundial, na segunda temporada de regresso à escuderia McLaren.