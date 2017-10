Galicia,Asturias,Portugal...con su belleza, sus tierras, su gente.. se parte el alma leyendo noticias y viendo las imágenes. Leyes más duras — Fernando Alonso (@alo_oficial) 16 de outubro de 2017

O piloto de Fórmula 1 da McLaren, Fernando Alonso, mostrou-se esta segunda-feira muito perturbado com a situação de catástrofe tanto em Espanha como Portugal, devido aos incêndios que já provocaram vários mortos e feridos Na conta oficial de Twitter, o espanhol fez uma publicação em que lembra as regiões mais afectadas de Espanha, a Galiza e as Astúrias, mas também se referiu a Portugal."Galiza, Astúrias, Portugal... com a sua beleza, a sua terra, as suas pessoas... dói-me a alma só de ler as notícias e ver as imagens. Leis mais duras."