"Não está nos meus planos. Por agora é uma corrida isolada. Quando acabar a experiência, vou ver como me senti e vou meditar sobre o assunto", afirmou o espanhol.



Fernando Alonso acabou esta quinta-feira com as dúvidas em torno do seu futuro: o espanhol vai mesmo continuar na Fórmula 1.Corriam rumores de que o piloto ia abandonar a modalidade no próximo ano, alimentados até pela participação deste nas 500 Milhas de Indianápolis, mas Alonso explicou agora que foi apenas uma experiência e que tal não deve repetir-se nos próximos tempos.

Autor: Luís Miroto Simões