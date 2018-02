Continuar a ler

Arrivabene assinalou que "todos os elementos da equipa trabalharam muito para aperfeiçoar o carro até ao mais pequeno detalhe", manifestando-se convicto que será capaz de contrariar o domínio da rival Mercedes, tetracampeã mundial em exercício.



"Seremos capazes de o fazer, tenho a certeza", assegurou o líder da equipa de F1 da Ferrari, que prestou especial atenção à componente aerodinâmica - originando um veículo mais estreito - para tentar regressar ao topo.



A escuderia transalpina venceu o campeonato de construtores pela última vez em 2008 e já não vê um piloto seu sagrar-se campeão do mundo desde que o finlandês Kimi Raïkkönen conquistou o título de 2007.



"Mal conseguimos esperar para entrar na pista e ver como se comporta o carro. Existe uma grande evolução relativamente ao carro do ano passado", observou o alemão Sebastian Vettel, segundo classificado em 2017 e um dos pilotos da Ferrari, em conjunto com Raïkkönen.



A Ferrari apresentou esta quinta-feira o carro com que vai disputar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2018, designado SF71-H, com o qual espera conquistar um título que lhe escapa há uma década."Este carro foi fabricado em Itália, aqui mesmo, nesta fábrica: representa a excelência do nosso país", disse o responsável máximo da escuderia, Maurizio Arrivabene, durante a cerimónia de apresentação do novo monolugar, na sede da Ferrari, em Maranello.

Autor: Lusa