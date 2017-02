Continuar a ler

No W08 com pneus macios, Valtteri Bottas, sucessor de Nico Rosberg, somou 79 voltas, fez 1m23s129, ficando a 0s378 do piloto alemão da Ferrari que, apesar do melhor tempo, teve também como principal objetivo testar a fiabilidade do novo carro.



Foi precisamente a questão da fiabilidade que esteve na origem dos percalços de Red Bull e McLaren: Daniel Ricciardo completou quatro voltas e Fernando Alonso fracassou na tentativa de estabelecer um registo sequer.



Assim, Sergio Pérez (Force India-Mercedes), 1m23s709, e Felipe Massa (Williams-Mercedes), 1m23s552, colocaram-se em terceiro e quatro da tabela de tempos, ambos com 39 voltas. Seguiram-se Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault), 1m25s562/18 voltas, e Nico Hülkenberg (Renault), 1m26s319/22 voltas. No W08 com pneus macios, Valtteri Bottas, sucessor de Nico Rosberg, somou 79 voltas, fez 1m23s129, ficando a 0s378 do piloto alemão da Ferrari que, apesar do melhor tempo, teve também como principal objetivo testar a fiabilidade do novo carro.Foi precisamente a questão da fiabilidade que esteve na origem dos percalços de Red Bull e McLaren: Daniel Ricciardo completou quatro voltas e Fernando Alonso fracassou na tentativa de estabelecer um registo sequer.Assim, Sergio Pérez (Force India-Mercedes), 1m23s709, e Felipe Massa (Williams-Mercedes), 1m23s552, colocaram-se em terceiro e quatro da tabela de tempos, ambos com 39 voltas. Seguiram-se Carlos Sainz Jr (Toro Rosso-Renault), 1m25s562/18 voltas, e Nico Hülkenberg (Renault), 1m26s319/22 voltas.

A manhã do primeiro dia de testes de pré-temporada, no Circuito da Catalunha, colocou em destaque o que poderão ser duas estratégias distintas, por parte de Ferrari e Mercedes, e foi ainda palco para os primeiros problemas técnicos, com Red Bull-TAG Heuer e McLaren-Honda como protagonistas.A Ferrari, com Sebastian Vettel aos comandos do SF70-H equipado com pnéus médios, foi a escuderia mais rápida em Montmeló (Barcelona), registando uma volta em 1m22s791 - o tempo recorde nos testes do ano passado em Barcelona foi de 1m22s765 -, para um total de 62, abaixo do registado pela Mercedes.