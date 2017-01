O jovem, de apenas 17 anos, e que também é equacionado pela Mercedes, foi muito elogiado por Rivola, especialmente no plano pessoal: "Parece ser muito educado e nada arrogante. Por isso parabéns aos seus pais, fizeram um excelente trabalho com ele. É muito novo e tem de gerir uma pressão absurda da imprensa, mas está a sair-se muito bem".

Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, tem as portas abertas para ingressar na Ferrari. A garantia foi dada por Massimo Rivola, diretor da Academia da equipa italiana, que falou mesmo... numa passadeira vermelha."É óbvio que temos acompanhado a sua carreira. E este ano vamos ter a oportunidade de estar bem perto dele, já que será companheiro de um dos nossos pilotos na equipa Prema. Não sei o que o Mick quer fazer no futuro, mas se quiser fazer parte da Academia de Pilotos da Ferrari terá uma passadeira vermelha estendido", referiu o responsável ao jornal 'La Gazzetta dello Sport'.

Autor: Luís Miroto Simões