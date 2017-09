Continuar a ler

"Foi uma pena não termos podido mostrar o nosso ritmo de corrida [em Singapura], mas temos outras pela frente e estou certo de que haverá mais oportunidades", adiantou Vettel, referindo-se aos seis GP que ainda estão por disputar - o próximo é o GP da Malásia, entre 29 de setembro e 1 de outubro.



O diretor da Ferrari, Maurizio Arrivabene voltou também a lamentar o sucedido em Marina Bay, para depois deixar uma mensagem de esperança: "Foi muito decepcionante e definitivamente não é o resultado que esperávamos, mas não significa que a batalha acabou - apenas ficou mais difícil. Provámos que temos um excelente carro e dois pilotos muito bons. Garantimos que vamos lutar até a última curva do último GP da temporada ano."



Também Ross Brawn, que passou pelos lugares de chefia de Ferrari e Mercedes e é agora diretor desportivo da entidade que detém os direitos comerciais da F1, está confinate que Vettel ainda pode recuperar a liderança do Mundial de Pilotos.



"Algo como o que se passou em Singapura pode acontecer em qualquer corrida. Foi um típico acidente de primeira volta", começou por dizer o engenheiro inglês em declarações ao jornal alemão 'Sport Bild', para depois de referir aos 28 pontos que separam Vettel de Hamilton na classificação: "O campeonato não está decidido. Nem pensar. Ainda faltam seis corridas. Vettel e a Ferrari têm força suficiente para conquistar o título sem dependerem de resultados de terceiros".



"É inevitável que Sebastian e a Ferrari me façam lembrar da minha passagem por lá. O Sebastian é bastante parecido com Michael [Schumacher] na forma como trabalha com a equipa e se vê como parte de um todo. E eu reconheço a mesma disciplina e foco em levar a Ferrari de volta ao topo. A batalha entre ele e Lewis continuará de forma acirrada, mas se ele for campeão, será um título merecido", encerrou Brawn.

O defecho do GP de Singapura deixou um cenário muito negro para a Ferrari e Sebastian Vettel no que diz respeito a títulos. Mas em Maranello o lema é 'até ao lavar dos cestos é vindima' e pilotos e chefe de escuderia prometem dar luta à Mercedes e a Lewis Hamilton até ao último GP da temporada."Vocês jornalistas defendem que é difícil. Nós não. Para nós é outra corrida, outro fim-de-semana de GP, e vamos cheios de espírito de luta e dispostos a dar o nosso melhor", prometeu Kimi Räikkönen, que à semelhança de Vettel ficou fora da corrida em Marina Bay (Singapura) na sequência do acidente que envolveu ainda Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) na largada.