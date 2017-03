Continuar a ler

Na diretiva que a FIA enviou às escuderias, estas foram informadas que terão de provar que os seus sistemas têm apenas como propósito exercer a função de suspensão e do que também considera ser violação dos regulamentos.



A revista alemã 'Auto Motor und Sport' revelou no início da semana que a McLaren tem também um sistema de suspensão idêntico aos que Mercedes e Red Bull estão a utilizar nos seus carros.



A FIA avançou para a inspeção das suspensões dos carros no decorrer dos testes de pré-temporada, na sequência das suspeitas levantadas pela Ferrari em relação aos sistemas utilizados por Mercedes e Red Bull - os quais estarão a 'imitar' o desempenho das banidas suspensões ativas - e há uma escuderia que terá de fazer alterações, de acordo com o site da revista britânica 'Autosport'.A notícia indica que o trabalho já começou a ser feito em Barcelona, onde desde segunda-feira decorre a primeira ronda de testes, não revelando nomes, nem quantas escuderias já viram os seus carros ser inspecionados, nesta ação da FIA que visa antecipar o que seria um protesto formal por parte da Ferrari no primeiro GP da temporada - Austrália, entre 24 e 26 de março.