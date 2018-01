A partir já deste ano, vai deixar de haver meninas nas grelhas de partida dos Grandes Prémios de Fórmula 1. O anúncio foi feito pela organização, que termina assim uma tradição que tinha décadas.

"O hábito de utilizar 'grid girls' estava enraizado na Fórmula 1 há décadas, mas achamos que não se enquadra nos nossos valores e vai contra as normas da sociedade moderna. Achamos que não é uma prática apropriada ou relevante para a Fórmula 1 nem para os seus adeptos, velhos ou novos, por todo o mundo", explicou Sean Bratches, diretor de operações comerciais da organização.

As novas regras irão também aplicar-se a todas as competições que decorrerem durante os fins-de-semana de Grandes Prémios. Agora, o tempo antes das corridas, já com os carros na grelha de partida, será destinado a convidados que possam ajudar a promover os produtos das empresas parceiras da Fórmula 1.

A temporada 2018 começa a 25 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.