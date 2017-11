Continuar a ler

Sean Bratches, diretor-geral da F1, explicou que a alteração foi apresentada já para dar margem de manobras "aos nossos promotores, sócios e patrocinadores", pois deveria ter sido feita apenas em março, no arranque da temporada 2018, ao mesmo tempo do dos novos gráficos para as transmissões televisivas e nova plataforma digital.



"Respeitamos muito a marca atual, que serviu muito bem a F1 nos últimos 23 anos. Agora queremos um desenho mais claro e simples, pois o objetivo é desenvolver e expandir a marca, reposicionando a F1 não só como sinónimo de competição, mas também de media e entretenimento - e esta marca representa esse espírito", justificou Bratches.

A Liberty Media revelou este domingo o novo logotipo da Fórmula 1, competição cujos direitos comerciais adquiriu no final de 2016 através da compra do Formula One Group à CVC Capital Partners - e que foram gerido pelo magnata britânico Bernie Ecclestone até essa data. É a primeira alteração de imagem em 24 anos (1993).A imagem, mais um passo rumo ao que a empresa norte-americana denomina de "Identidade Liberty", foi apresentada no circuito Yas Marina logo o final do GP de Abu Dhabi e resulta da escolha da proposta mais 'limpa' entre três opções que estava a ser estudadas: a vermelho está a letra "F" e o número "1", que fica por cima da composição "Formula 1", a preto.