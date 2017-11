Continuar a ler





1.ª sessão de treinos livres



1. Lewis Hamilton (Brã-Bretanha), Mercedes, 1:09,202

2. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:09,329

3. Kimi Raikkonen (Finlândia), Ferrari, 1:09,744

4. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:09,750

5. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:09,828

6. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:09,984

7. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:10,102

8. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren, 1:10,402

9. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes, 1:10,454

10. Fernando Alonso (Espanha), McLaren, 1:10,476

11. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:10,632

12. George Russell (Grã-Bretanha), Force India-Mercedes, 1:11,047

13. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:11,188

14. Kevin Magnussen (Dinamarca), Haas-Ferrari, 1:11,463

15. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault, 1:11,467

16. Nico Huelkenberg (Alemanha), Renault, 1:11,608

17. Charles Leclerc (Mónaco), Sauber-Ferrari, 1:11,802

18. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:11,898

19. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:14,034

20. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault, sem tempo



2.ª sessão de treinos livres



1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:09,515

2. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:09,563

3. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:09,743

4. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:09,875

5. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:09,886

6. Kimi Raikkonen (Finlândia), Ferrari, 1:10,117

7. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes, 1:10,306

8. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:10,373

9. Nico Huelkenberg (Alemanha), Renault, 1:10,396

10. Fernando Alonso (Espanha), McLaren, 1:10,655

11. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault, 1:10,685

12. Sergio Perez (México), Force India-Mercedes, 1:10,695

13. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren, 1:10,902

14. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:11,064

15. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:11,300

16. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:11,422

17. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault, 1:11,821

18. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1:11,857

19. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:11,989

O segundo melhor da jornada foi o finlandês Valtteri Bottas, também em Mercedes, que procura ainda terminar o campeonato no 2.º lugar, fixando o seu melhor tempo em 1:09,329.

O britânico Lewis Hamilton já garantiu a conquista do seu quarto título mundial de Fórmula 1, mas nem assim parece querer abrandar o ritmo, como o demonstrou esta sexta-feira. O piloto da Mercedes dominou as duas sessões de treinos livres do Grande Prémio do Brasil, 19.ª e penúltima prova da temporada, batendo mesmo o recorde do circuito de Interlagos.Com um tempo de 1:09,202 minutos, Hamilton foi o mais rápido do dia, superando em mais de um segundo o registo com que conquistou a pole-position em 2016 (1:10,736). Além disso, superou mesmo o recorde da pista, que era detido desde 2004 pelo brasileiro Rubens Barrichello, em Ferrari, na qualificação (1:09,822).