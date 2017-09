Continuar a ler

O compromisso chinês é um elemento essencial na estratégia de expansão na Ásia dos novos proprietários da Fórmula 1, o grupo americano Liberty Media, no comando desde janeiro.



Segundo Carey, ainda existe um "grande potencial inexplorado" na Ásia.



"É por isso que a renovação deste acordo é tão importante na nossa estratégia de desenvolvimento, especialmente nesta parte do mundo", concluiu.



O Grande Prémio da China de Fórmula 1 vai continuar a realizar-se, até 2020, depois de os organizadores do evento terem anunciado esta sexta-feira um acordo que prolonga as corridas no circuito de Xangai por mais três temporadas."Estamos muito satisfeitos por se ter chegado a um acordo que permite ao Grande Prémio da China estar no Campeonato do Mundo de F1 por, pelo menos, mais três anos", disse Chase Carey, diretor executivo da Fórmula 1.

Autor: Lusa