Na segunda linha da grelha de partida partirá o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que em 12 de novembro deu um passo de gigante rumo ao segundo lugar do Mundial de Pilotos, ao conquistar no Brasil o 47.º triunfo da carreira (está a 43 pontos do britânico).



O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer), por seu turno, partirá para a 20.ª e última prova da temporada em quarto lugar.



No campeonato, Hamilton é primeiro, com 345 pontos, Vettel segundo, com 302, Bottas terceiro, com 280, Ricciardo quarto, com 200, e Kimi Räikkönen (Ferrari) quinto, com 193.



O finlandês Valteri Bottas (Mercedes) conquistou este sábado a 'pole position' do GP de Abu Dhabi, 20.ªa e última ronda do calendário 2017 do Mundial de Fórmula 1.Bottas conquistou a quarta 'pole' da carreira - a terceira da temporada - com uma volta ao circuito Yas Marina em 1:36.231 minutos, menos 0.172 segundos do que o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que no GP do México assegurou a conquista do quarto título no Mundial de Pilotos.

