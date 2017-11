Continuar a ler

Os finlandeses Kimi Räikkönen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) fecharam o grupo restrito que conseguiu rodar em 1:39, destacando-se depois os registos de Sergio Pérez (Force India-Mercedes) er da dupla da McLaren-Honda, com Fernando Alonso à frente de Stoffel Vandoorne.



Resultados da 1.ª sessão de treinos livres:



1. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:39.006 (23 voltas)

2. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:39.126, a 0.120 (25)

3. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:39.154, a 0.148 (15)

4. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1:39.518, a 0.512 (22)

5. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:39.741, a 0.735 (30)

6. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1:40.293, a 1.287 (24)

7. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1:40.522, a 1.516 (20)

8. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1:40.569, a 1.563 (15)

9. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:40.723, a 1.717 (27)

10. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:40.773, a 1.767 (29)

11. George Russell (Grã-Bretanha), Force India-Mercedes, 1:41.131, a 2.125 (26)

12. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:41.306, a 2.300 (24)

13. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:41.581, a 2.575 (27)

14. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:41.646, a 2.640 (29)

15. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault, 1:41.748, a 2.742 (23)

16. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1:41.752, a 2.746 (26)

17. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1:41.864, a 2.858 (26)

18. Antonio Giovinazzi (Itália), Haas-Ferrari, 1:42.065, a 3.059 (21)

19. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:42.344, a 3.338 (28)

20. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault, 1:42.585 a 3.579 (35) Os finlandeses Kimi Räikkönen (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) fecharam o grupo restrito que conseguiu rodar em 1:39, destacando-se depois os registos de Sergio Pérez (Force India-Mercedes) er da dupla da McLaren-Honda, com Fernando Alonso à frente de Stoffel Vandoorne.1. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari, 1:39.006 (23 voltas)2. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes, 1:39.126, a 0.120 (25)3. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer, 1:39.154, a 0.148 (15)4. Kimi Räikkönen (Finlândia), Ferrari, 1:39.518, a 0.512 (22)5. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes, 1:39.741, a 0.735 (30)6. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes, 1:40.293, a 1.287 (24)7. Fernando Alonso (Espanha), McLaren-Honda, 1:40.522, a 1.516 (20)8. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren-Honda, 1:40.569, a 1.563 (15)9. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes, 1:40.723, a 1.717 (27)10. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer, 1:40.773, a 1.767 (29)11. George Russell (Grã-Bretanha), Force India-Mercedes, 1:41.131, a 2.125 (26)12. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari, 1:41.306, a 2.300 (24)13. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes, 1:41.581, a 2.575 (27)14. Pierre Gasly (França), Toro Rosso-Renault, 1:41.646, a 2.640 (29)15. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault, 1:41.748, a 2.742 (23)16. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari, 1:41.752, a 2.746 (26)17. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault, 1:41.864, a 2.858 (26)18. Antonio Giovinazzi (Itália), Haas-Ferrari, 1:42.065, a 3.059 (21)19. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari, 1:42.344, a 3.338 (28)20. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault, 1:42.585 a 3.579 (35)

Os primeiros treinos livres do GP de Abu Dhabi, 20.ª e última ronda da temporada de 2017 do Mundial de Fórmula 1, terminaram de forma dramática para o já coroado campeão Lewis Hamilton (Mercedes) devido à última volta de Sebastian Vettel (Ferrari), que parece ter vindo embalado da ronda anterior no Brasil, onde venceu.O piloto alemão registou 1min39s006 no traçado de 5.554 metros do Circuito Yas Marina Circuit, superandoo o rival britânico... por apenas 0s120. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) também ficou bem perto: a 0s028 de Hamilton e a 0s140 de Vettel.