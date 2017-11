O finlandês Valtteri Bottas vai partir no domingo da primeira posição da grelha de partida para o Grande Prémio do Brasil, depois de este sábado ter batido toda a concorrência nos treinos de qualificação esta tarde realizados no traçado de Interlagos (1.08,322 min), nos quais a grande deceção foi Lewis Hamilton. O já campeão do Mundo teve um acidente logo na sua primeira saída para a pista e acabou mesmo a sessão sem tempo cronometrado. Partirá de último, num GP no qual apenas jogará a 'honra'.Quanto aos outros lugares da frente, atrás de Bottas partirão Sebastian Vettel (1.08,360m), Kimi Raikkonen (1.08,538) e Max Verstappen (1.08,925). Fernando Alonso, por seu turno, sai do sexto lugar, pese embora ter feito o sétimo melhor. O espanhol 'saltou' uma posição na grelha devido à penalização aplicada a Daniel Ricciardo, que perdeu dez lugares (sairá de 15.º).

Autor: Fábio Lima