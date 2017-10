Continuar a ler

Bottas encontra-se, atualmente, na terceira posição no Campeonato Mundial de pilotos, a 59 pontos do seu colega de equipa Lewis Hamilton e a 25 de Sebastian Vettel (Ferrari).



O piloto Valtteri Bottas (Mercedes) vai ser penalizado cinco lugares na grelha de partida no Grande Prémio do Japão, 16.ª prova do Mundial de Fórmula 1, por ter instalado uma nova caixa de velocidades.De acordo com a Federação Internacional do Automóvel (FIA), o piloto finlandês mudou a caixa de velocidades antes de o utilizar em seis corridas consecutivas, o que é uma violação dos regulamentos.

Autor: Lusa