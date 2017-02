Continuar a ler

O Grande Prémio da Rússia está agendado para 30 de abril e será a quarta ronda da nova temporada, que arranca a 26 de março, na Austrália. O primeiro Grande Prémio da Rússia aconteceu em 2014, no Autódromo de Sochi, e, na altura, o acordo garantia a realização da prova em solo russo até 2021."Este ano esperamos encher o recinto e alcançar um novo recorde de assistência", disse o promotor russo.O Grande Prémio da Rússia está agendado para 30 de abril e será a quarta ronda da nova temporada, que arranca a 26 de março, na Austrália.

O Grande Prémio da Rússia vai decorrer em Sochi até 2025, quatro anos mais do que tinha sido inicialmente acordado, revelou esta terça feira à Agência France-Presse (AFP) o promotor da prova, Sergey Vorobyev."Não posso avançar com os detalhes financeiros do acordo, isso é completamente confidencial, mas posso dizer que estamos muito satisfeitos com as condições", afirmou Vorobiev.

Autor: Lusa