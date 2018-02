Continuar a ler

De acordo com a escuderia que tem dominado a F1, para que o sistema cumpra a sua função, o carro tem de ser capaz de suportar 12 toneladas. E para tornar a explicação mais fácil de entender ao comum dos mortais fez uma comparação.



"Fortalecemos o chassis de forma a garantir que consegue suportar o peso dos autocarros de dois andares de Londres colocado em cima do Halo. Era preciso garantir que seria suficientemente robusto para aguentar o tipo de situação em têm de proteger o piloto", explicou James Allison , diretor técnico da Mercedes, justificando:



Talvez também para desviar um pouco as atenções do esteticamente duvidoso sistema de proteção do habitáculo, a Mercedes divulgou como teve de proceder para criar um carro à medida do Halo. Porque é disso que se trata.