Continuar a ler

"É obviamente uma pena que nas duas últimas corridas tenhamos tido problemas de fiabilidade. Mas às vezes acontece isso. Claro que magoa, estamos todos desapontados", afirmou Vettel, que no último Grande Prémio tinha partido da última posição da grelha, recuperando até ao quarto posto.Apesar da pressão do holandês Max Verstappen (Red Bull), Hamilton conseguiu segurar o triunfo e pode mesmo festejar o título no Grande Prémio dos Estados Unidos, a 22 de outubro, caso faça mais 17 pontos do que Vettel.O britânico, que saiu da 'pole position', precisou de 1:27.31,194 horas para cumprir as 53 voltas ao circuito de Suzuka, menos 1,211 segundos do que Verstappen e menos 9,679 do que o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull)."A pista estava fantástica hoje e a equipa fez um trabalho fantástico hoje. Max [Verstappen] fez uma corrida fantástica. Obviamente não foi fácil para nós", referiu Hamilton.Apesar de ter conseguido rapidamente uma vantagem de quatro para Verstappen, Hamilton viu o holandês aproximar-se e estar a menos de um segundo já na última volta."Consegui mantê-lo atrás de mim, mas ele aproximou-se muito. Tivemos um pouco de tráfico [carros atrasados], mas foi muito apertado no final", afirmou.Com este triunfo, Hamilton passou a somar 306 pontos, mais 59 do que Vettel e 72 do que o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que foi quarto em Suzuka.Antes da mudança para a Renault, o espanhol Carlos Sainz, nono do Mundial, teve uma despedida inglória da Red Bull, ao despistar-se e desistir logo na segunda volta.