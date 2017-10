Tudo bem que foram apenas os treinos livres mas já deu para perceber que Lewis Hamilton está com o ‘pé pesado’ no GP EUA. O britânico da Mercedes liderou as duas sessões desta sexta-feira e mostrou à concorrência, principalmente ao alemão Sebastian Vettel (Ferrari), com quem disputa o título mundial, que está no Circuito das Américas para vencer.

Hamilton até pode conquistar o seu 4ª título mundial este domingo, basta fazer mais 16 pontos que Vettel. No entanto, o germânico não se amedronta com tal realidade. "Em Inglaterra, dizem que nada termina antes da ‘senhora gorda’ cantar, temos de nos assegurar que ela não canta nos próximos tempos", ironizou o piloto da ‘scuderia’ que está a 59 pontos de Hamilton, a três provas do final de temporada.