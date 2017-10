Continuar a ler

Apesar de, anteriormente, ter dado a entender que iria manifestar publicamente o seu apoio ao movimento de protesto, o britânico da Mercedes foi mais vago."Não vou perder muito tempo a pensar nisso, estou aqui apenas para uma coisa: ganhar esta prova, com o objetivo de ganhar o título de campeão do mundo no domingo ou no fim da época. Não quero ser apanhado em todas as discussões em torno desta questão", disse o líder do Mundial.O movimento foi lançado em 2016 pelo antigo 'quarterback' dos San Francisco 49ers Colin Kaepernick, que se ajoelhava ou se mantinha sentado durante o hino norte-americano, antes de cada jogo da Liga de futebol americano (NFL).O protesto recuperou fulgor nas últimas semanas, em particular entre os jogadores de futebol americano, após as críticas violentas do presidente Donald Trump, que considerou o gesto de ajoelhar durante o hino uma falta de respeito pelos Estados Unidos."Se os adeptos da NFL recusarem ir aos jogos até que eles parem de faltar ao respeito à nossa bandeira e ao nosso país, verão rapidamente uma mudança", escreveu Trump no Twitter.