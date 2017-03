"A Ferrari está bem mais rápida do que aquilo que está a mostrar." Quem o garante é Lewis Hamilton (Mercedes), no dia em que Sebastien Vettel alcançou o melhor tempo dos 7 dias de testes já realizados no circuito da Catalunha, em Barcelona, superando o ‘recorde’ de Valtteri Bottas, estabelecido na véspera.

Com efeito, com pneus ultramacios, a aliviar o acelerador no último sector e sem o DRS ativado, o piloto alemão da Ferrari fez de manhã uma volta em 1.19,024 minutos, dando a entender que poderia ter ido sem quaisquer dificuldades aos 1.17 minutos. À tarde a escuderia italiana – que tem revelado nos testes uma fiabilidade impressionante – optou por fazer uma simulação de corrida.

