Em condições normais, os cenários não seriam fáceis de concretizar, mas tendo em conta os problemas de fiabilidade que o SF15H que Vettel baptizou de 'Gina' apresentou na Malásia e no Japão – a estes soma-se a colisão no arranque da corrida de Singapura -, as coisas mudam de figura.



Assim, se Hamilton superar Vettel em 16 pontos nos Estados Unidos sagra-se campeão de 2017. Isto traduz-se num primeiro lugar, com Vettel a não conseguir melhor do que um sexto lugar, ou com o inglês da Mecedes a ser segundo e o alemão da Ferrari em nono, ou abaixo dessa posição.



Os problemas da Ferrari nas três últimas rondas do Mundial de Fórmula 1, onde acumula duas desistências com o carro do piloto mais bem classificado, deixaram Lewis Hamilton apontado ao título, com 59 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel.O povo costuma dizer que "com o mal dos outros, posso eu bem" e o inglês da Mercedes tem os 'astros' alinhados a seu favor para garantir o quarto troféu do Mundial de Pilotos na carreira já no GP dos Estados Unidos, ronda 17 do calendário que é disputada entre 20 de 22 deste mês no Circuito das Américas (Austin, Texas).