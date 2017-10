Continuar a ler Destaque para o facto de Max Verstappen ter sido o 6.º mais rápido na qualificação deste sábado, mas o holandês da Red Bull vai largar do 18.º lugar da grelha, sendo penalizado pela troca do motor Renault - Nico Hülkenberg e Brendon Hartley foram punidos pelo mesmo motivo e saem das últimas duas posições.



Grelha de partida do GP dos EUA



1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes

2. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari

3. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes

4. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer

5. Kimi Raikkonen (Finlândia), Ferrari

6. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes

7. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault

8. Fernando Alonso (Espanha), McLaren

9. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes

10. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes

11. Daniil Kvyat (Rússia), Toro Rosso-Renault

12. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari

13. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari

14. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes

15. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren

16. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari

17. Kevin Magnussen (Dinamarca), Haas-Ferrari

18. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer

19. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault

20. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault Destaque para o facto de Max Verstappen ter sido o 6.º mais rápido na qualificação deste sábado, mas o holandês da Red Bull vai largar do 18.º lugar da grelha, sendo penalizado pela troca do motor Renault - Nico Hülkenberg e Brendon Hartley foram punidos pelo mesmo motivo e saem das últimas duas posições.1. Lewis Hamilton (Grã-Bretanha), Mercedes2. Sebastian Vettel (Alemanha), Ferrari3. Valtteri Bottas (Finlândia), Mercedes4. Daniel Ricciardo (Austrália), Red Bull-TAG Heuer5. Kimi Raikkonen (Finlândia), Ferrari6. Esteban Ocon (França), Force India-Mercedes7. Carlos Sainz Jr (Espanha), Renault8. Fernando Alonso (Espanha), McLaren9. Sergio Pérez (México), Force India-Mercedes10. Felipe Massa (Brasil), Williams-Mercedes11. Daniil Kvyat (Rússia), Toro Rosso-Renault12. Romain Grosjean (França), Haas-Ferrari13. Marcus Ericsson (Suécia), Sauber-Ferrari14. Lance Stroll (Canadá), Williams-Mercedes15. Stoffel Vandoorne (Bélgica), McLaren16. Pascal Wehrlein (Alemanha), Sauber-Ferrari17. Kevin Magnussen (Dinamarca), Haas-Ferrari18. Max Verstappen (Holanda), Red Bull-TAG Heuer19. Nico Hülkenberg (Alemanha), Renault20. Brendon Hartley (Nova Zelândia), Toro Rosso-Renault O piloto da Mercedes, que lidera o Mundial e pode festejar este domingo a conquista do seu quarto título na Fórmula 1, superou o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), mais uma vez o segundo mais rápido em pista - Hamilton fez o tempo de 1.33,108 minutos, enquanto o germânico registou 1:33,347.

O britânico Lewis Hamilton garantiu mais uma pole position (a 72.ª da carreira e a 11.ª esta época), saindo este domingo do primeiro lugar da grelha no Grande Prémio dos Estados Unidos depois de ter pulverizado o recorde do Circuito das Américas, em Austin.