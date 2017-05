Continuar a ler

"Não tinha nada para beber no meu carro para economizar o peso. Tive que dar tudo em todas as voltas para acompanhar o Vettel e isso quase me matou", revelou o piloto britânico.Ao renunciar ao depósito de água, Hamilton tirou um quilo ao peso do monolugar, ganhando cerca de 0s035 por volta, tempo que se revelou importante para a conquista da sua primeira corrida da temporada.

São conhecidas as adversidades que um piloto de Fórmula 1 tem que enfrentar em cada corrida que participa. O calor é muito intenso pelo que uma hidratação adequada é fundamental para uma boa corrida, mas foi desse fator que Lewis Hamilton prescindiu para vencer o GP de Espanha no passado domingo.Em declarações ao jornal alemão 'Bild', o piloto britânico da Mercedes admitiu que realizou a corrida sem a presença de um depósito de água no seu monolugar. Tudo para que o seu carro fosse menos pesado e, por isso mais rápido. Esta estratégia acabou por dar frutos pois bateu Sebastian Vettel e reaproximou-se do líder do mundial de pilotos (encontra-se a 6 pontos do piloto da Ferrari).