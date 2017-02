Continuar a ler

Mas se tivermos em conta as corridas disputadas em Montmeló, o britânico superou mesmo a melhor volta conseguida por Kimi Raikkonen (1.21,670), também em 2008.



Já a Renault voltou a registar problemas de fiabilidade do novo motor, à semelhança do que aconteceu com a McLaren.



Resultados do segundo dia de testes (manhã)



1. Lewis Hamilton (Mercedes), 66 voltas, 1.20,983

2. Kimi Raikkonen (Ferrari), 47 voltas, 1.22,831

3. Esteban Ocon (Force India), 27 voltas, 1.23,045

4. Kevin Magnussen (Haas), 36 voltas, 1.23,200

5. Max Verstappen (Red Bull), 31 voltas, 1.23,212

6. Daniil Kvyat (Toro Rosso), 44 voltas, 1.25,012

7. Lance Stroll (Williams), 12 voltas, 1.26,040

8. Stoffel Vandoorne (McLaren), 29 voltas, 1.26,201

9. Antonio Giovinazzi (Sauber), 5 voltas, 1.33,741

10. Jolyon Palmer (Renault), 1 volta, sem tempo.

Lewis Hamilton e a Mercedes continuam em grande nos testes de Barcelona. Na manhã do segundo dia de trabalhos no circuito de Montmeló, o piloto britânico completou 64 voltas e fez um tempo como há muito não se via naquela pista, além de demonstrar enorme consistência durante toda a sessão.Ao fazer 1.20,983 minutos - na segunda-feira já tinha feito o melhor registo do dia, então com 1.21,765 -, Hamilton aproximou-se mesmo do recorde do circuito na atual configuração, que data de 2008. Nesse ano, Fernando Alonso, em Renault, fixou a melhor marca em 1.18,483, durante um período de testes.