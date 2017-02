Continuar a ler

Ainda em relação ao finlandês, que substitui o campeão Nico Rosberg, Lewis Hamilton disse estar "expectante" quanto ao que Valtteri Bottas pode fazer. "Será interessante ver o quão rápido vai ser, como será a adaptação e a lidar com a pressão. Para mim, o mais fascinante é a mente dos meus adversários, ver os seus limites."Entretanto, a escuderia campeã do Mundo assegurou a continuidade do diretor desportivo e diretor executivo, respetivamente Toto Wolff e Niki Lauda. A duração do ‘novo’ vínculo é até 2020, coincidindo com a duração do acordo atual da Mercedes com a Fórmula 1. Wolf chegou à equipa em 2013, um ano depois de Lauda.A escuderia, entretanto, vai iniciar este ano as conversações com a nova proprietária da prova, a Liberty Media, para prolongar a sua presença na competição.