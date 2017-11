Continuar a ler

No último Grande Prémio da temporada falou-se também da próxima época e Hamilton não escondeu que gostava de igualar um dos ícones da Fórmula 1. "Sinto-me honrado por estar perto dos cinco títulos de Juan Manuel Fangio, ele é uma espécie de padrinho deste desporto."



Já Vettel, que também pode igualar Fangio se vencer no próximo ano, mostrou-se mais interessado em... impedir que Hamilton chegue ao quinto título: "Este ano demos um incrível passo em frente. Se pudessemos dar outro semelhante em 2018 seria muito importante. A equipa está preparada."



Mas o campeão do Mundo antevê muitas dificuldades em 2018: "No geral ganhámos o campeonato, fomos mais consistentes e cometemos menos erros, mas a Ferrari teve uma temporada muito boa. Isso não foi pura sorte, é porque eles fizeram um trabalho fantástico. Acredito que estarão fortes no próximo ano. A McLaren também, se a Renault construir uma unidade de potência melhor. Penso que a Red Bull será também uma equipa a ter em conta", concluiu Hamilton.



Com o título mundial já garantido, Lewis Hamilton prepara-se para 'passear' no último Grande Prémio da temporada, domingo, em Abu Dhabi. Mas o piloto da Mercedes não se coibiu de 'espicaçar' Sebastien Vettel, o seu grande rival esta época, na conferência de imprensa desta quinta-feira."Tu não tiveste de ultrapassar muita gente este ano", disse Vettel, reconhecendo, assim a superioridade do rival. Mas o britânico, que tal como o alemão tem quatro títulos mundiais na carreira, não conseguiu conter-se: "Passei-te algumas vezes..." Sebastien Vettel riu-se, à semalhança de todos os que se encontravam na sala.