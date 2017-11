Some of my team were held up at gun point last night leaving the circuit here in Brazil. Gun shots fired, gun held at ones head. This is so upsetting to hear. Please say a prayer for my guys who are here as professionals today even if shaken. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 de novembro de 2017

This happens every single year here. F1 and the teams need to do more, there’s no excuse! — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 de novembro de 2017

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que já garantiu o título de campeão mundial de Fórmula 1 , revelou que elementos da sua equipa foram atacados na sexta-feira à noite em São Paulo."Alguns elementos da minha equipa foram parados e foram-lhes apontadas armas quando deixavam na sexta-feira à noite o circuito, aqui no Brasil. Foram disparados tiros e apontadas armas às suas cabeças", escreveu Hamilton na rede Twitter.O piloto britânico, que se encontra em São Paulo para disputar no domingo, no circuito de Interlagos o Grande Prémio do Brasil, mostrou-se revoltado com a situação, que diz ser recorrente a cada ano."Isto acontece todos os anos aqui. A Fórmula 1 e as equipas precisam de fazer mais, não há desculpas", escreveu ainda o piloto da Mercedes, dizendo que os membros da sua equipa estão a salvo, ainda que a tremer face ao sucedido.Um porta-voz da Mercedes revelou também que alguns bens de valor foram roubados, mas que ninguém ficou ferido.A questão da criminalidade não é nova nos Grande Prémios organizados na América do Sul e central: em 2016, no México, elementos da Mercedes foram roubados, em circunstâncias similares às de agora, e em 2010, no Brasil, o piloto Jenson Button foi alvo de um ataque à mão armada.O Grande Prémio do Brasil, que se disputa no domingo, é o penúltimo da temporada, com a mesma a ficar concluída em 26 de novembro, com a corrida de Abu Dhabi.

